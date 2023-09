"Toda una vicepresidenta de gobierno trasladándose a Bruselas para reunirse con un delincuente. El colmo."

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, son 1.155 las reducciones de pena por la aplicación de la ley del “sólo sí es sí” y 117 las excarcelaciones. Un paréntesis: ¿Veremos en breve la reducción de pena a algún miembro de “la manada”? Sigo. El mismo día que la selección española de fútbol femenino se proclamaba campeona del mundo y el impresentable Rubiales le propinaba un zafio pico a una jugadora, un violador excarcelado por la Ley del “sólo sí es sí” intentaba agredir sexualmente a una mujer. Nadie pidió la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni de ningún miembro del gobierno. El feminismo y la izquierda pedían la dimisión de Rubiales, el presunto corrupto protegido hasta ahora por Pedro Sánchez. El presupuesto del Ministerio de Igualdad para la prevención de violencia de género sigue subiendo año tras año. En 2021 se destinaron 180 millones de euros; fueron asesinadas 48 mujeres. En 2022 se destinaron 209 millones de euros; fueron asesinadas 49 mujeres. El presupuesto para 2023 es de 260 millones de euros, y a fecha de hoy han sido asesinadas 42 mujeres.

Según datos del Ministerio de Interior, el año 2019 se cerraba con 1.873 agresiones sexuales con penetración. El año 2022 finalizó con 2.870 agresiones. El resto de delitos contra la libertad sexual han subido de los 11.672 del año 2019, a los 14.519 del año 2022. La última y brillante idea del clan Montero es “revisar con perspectiva de género los requisitos para renovar las licencias de armas”. Los cazadores pasan a convertirse en potenciales asesinos. En resumen: El fracaso de las políticas de prevención de violencia de género no se ha cobrado ninguna dimisión. ¡Que dimita Rubiales!

Caso Dani Alves. Nadie cuestiona la versión de la presunta víctima de violación por parte del futbolista millonario y pijo. Horas de tertulias televisivas en las que se da por hecho que el futbolista violó a la denunciante. Caso Daniel Sancho. Asesino confeso de un cirujano brasileño e hijo del actor Rodolfo Sancho, miembro de “el mundo de la Cultura”. Horas de tertulias televisivas en las que se refieren a Daniel Sancho como “presunto asesino”.

Mientras Pedro Sánchez y toda la izquierda criminalizan los pactos del PP con VOX, Pedro Sánchez (PSOE) y la chiripitifláutica Yolanda Díaz (Sumar) gestan un pacto de gobierno con delincuentes prófugos de la Justicia y con formaciones que han incluido en sus listas electorales a asesinos y condenados por terrorismo. Toda una vicepresidenta de gobierno trasladándose a Bruselas para reunirse con un delincuente. El colmo.

A un ciudadano navarro, hospitalizado en otra comunidad, el Servicio Navarro de Salud le ha estado denegando una ambulancia medicalizada para ser trasladado a Navarra. Un protocolo aprobado el 1 de julio establece que “entre provincias sólo se cubrirán desplazamientos con las convencionales”. ¿Cómo se puede protocolizar una situación que no tiene en cuenta la situación médica de un paciente? Es incompresible. Gracias a la difusión de la noticia por parte de este periódico, el SNS ha reaccionado.

El Ayuntamiento de Ansoáin, liderado por Bildu, pretende ampliar la nómina de concejales liberados para dotar de sueldo a uno de los suyos. El PSN se ha puesto digno y ha declarado que “el cambio de la estructura municipal es una triquiñuela”. Mientras tanto, el Gobierno de Navarra, liderado por la socialista Chivite, que ya ha colocado en una consejería a su tío, y que ya aumentó en 2019 la estructura de su gobierno en un 33% más con respecto a 2015, vuelve a subir la apuesta y aumenta la estructura y las triquiñuelas en un 10 % más. El vicepresidente Félix Taberna, consejero de Igualdad de un gobierno formado por dos tercios de hombres, y promotor de la plataforma cívica “No digas que no se puede”, ha justificado el aumento de cargos diciendo que “obedecen a las respuestas que la sociedad demanda”. Hasta lo que yo sé, lo que la sociedad demanda a la clase política es, sobre todo, austeridad, servicios dignos y, por añadidura, igualdad. Y que no diga que no se puede.

Y en Navarra comienza la nueva legislatura con 60.000 pacientes en espera de primera consulta. Chivite ya ha declarado que Rubiales “no puede seguir ni un minuto más en el puesto”.