Un curso escolar cargado de desafíos

A lo largo de estos días, 113.136 estudiantes navarros vuelven a las aulas en un curso escolar que llega cargado de retos e incertidumbres. El año académico presenta varios momentos cruciales, y septiembre es uno de ellos, con las diferentes piezas (profesores, alumnos, familias) encajando en el puzle. Las grandes cifras presentadas por el consejero de Educación dibujan un sistema estable y equilibrado, un conjunto en el que los diferentes modelos lingüísticos y las redes pública y concertada están llamadas a complementarse. Así ha funcionado durante décadas elevando a la educación navarra al podio nacional en calidad y eficiencia. Ahora bien, todo curso encierra desafíos que debe encarar la comunidad escolar en su conjunto. Empezando por el propio acuerdo programático firmado por los socios de Gobierno. En él dejan constancia de su decisión de no aumentar unidades concertadas y reducirlas “cuando no haya demanda suficiente”. También ponen negro sobre blanco su pretensión de impulsar la reducción de conciertos en Bachillerato conforme cumplan su vigencia. Esta declaración de intenciones choca de frente con el derecho a la libertad de elección de centro que asiste a las familias, garantes últimas de determinar qué tipo de educación desean para sus hijos. Laminar a la concertada y reducir aulas atenta contra ese tradicional equilibrio (67% pública, 33% concertada) que tan buenos resultados ha dado. Al mismo tiempo, la reducción de conciertos coincide con una caída dramática de la natalidad, dejando en este inicio de curso la histórica foto de 5.072 nuevos estudiantes de 3 años en el colegio. En 2008 fueron 7.000. Esta realidad es tanto problema como solución, pues abre la puerta a una bajada del número de alumnos por clase que, nadie duda, redundaría en una mejor enseñanza. Y aún resta un reto más: la jornada escolar. En unos meses los centros que no quieran horario de mañana y tarde, obligatorio a partir de 2024, volverán a votar. El proceso, aún por definir, entraña aristas que deben limarse en aras de no tensionar aún más a los patios. En manos del departamento está.