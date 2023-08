Los remilgos del PNV

El mismo día que Javier Esparza (UPN) confirmaba al Rey su apoyo a la investidura de Feijóo, el peneuvistamostraba la particular vara de medir del PNV : “Hay rayas que no vamos a cruzar, y con la ultraderecha, que no cuenten con nosotros”. Con Vox, ni a la vuelta de la esquina. Un portazo en toda regla a las aspiraciones del líder popular. Pero, cómplice de un pasado tenebroso. Esa raya, el PNV, no es que la vaya a cruzar o dejar de cruzar, es que nunca la trazó. Muchos escrúpulos con el partido de Abascal, y ninguno con el que dirige Otegi. Y si Esteban tiene que firmar un pacto de gobierno con el dirigente abertzale y con un prófugo de la Justicia acusado de malversación, no tendrá ningún problema ético. Esta es la cruda realidad.