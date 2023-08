La falacia del progresismo

Bajo la bandera del progresismo se mete cualquier cosa. Una auténtica caja de pandora donde se esconden viejos comunistas, nuevos populistas, secesionistas y mediopensionistas. Todo lo que no sea la derecha. Qué progresismo, por cierto, hay en Puigdemont, Otegi, Belarra, Ortuzar o Junqueras. El término progresista se ha prostituido hasta tal punto que hoy puede traducirse como “los amigos de Sánchez”. La búsqueda del desarrollo y el progreso de la sociedad, que en esto consiste el progreso, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Menos de los nacionalismos arcaicos. Querer apropiarse de este concepto, de la mano de condenados por terrorismo y delincuentes, no tiene mucha credibilidad. Pero a Sánchez y a Chivite les viene bien esta bandera para ocultar las miserias de sus pactos con quienes desprecian a España por encima de todo. El nuevo círculo progresista se pone en marcha.