La foto con Bildu

, a los socialistas ya no les da vergüenza salir en la foto con los dirigentes de Bildu . Hace apenas un lustro se le podía oír a María Chivite quecon Bildu ni a la vuelta de la esquina; en la pasada legislatura evitaban esas imágenes que les podían comprometer; y ahora posan y sonríen con ellos como si nada. ¿Qué ha cambiado?para que la candidata socialista sea presidenta de Navarra. ¿Le han exigido a Bildu que? No. ¿Le han pedido que colabore parasin resolver? No. ¿Le han requerido empatía con las víctimas? No. Aun así, a los representantes socialistascon Araiz, Aznal, Zabaleta...Y además anuncian que profundizarán en el diálogo y las negociaciones con Bildu. No falta mucho para que unos y otros se sienten alrededor de la misma mesa en las sesiones de gobierno.