"Los bancos, entre la espada y la pared"

Tras varios años de tipos cero o negativos en España, y en toda Europa, con una rentabilidad mínima, la subida de los tipos de interés ha supuesto un soplo de aire fresco para los bancos, porque ello ha impulsado con fuerza los ingresos bancarios. Sin embargo, la banca española sigue sin trasladar esta política monetaria con la misma intensidad a la remuneración del ahorro, una cuestión que le está granjeando críticas de las instituciones y del Gobierno.

“Los depósitos subirán por competencia, no porque lo diga Nadia Calviño”, aseguró González-Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, en las jordanas del foro económico del XL Curso de Verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En esas jornadas participó también el presidente de CaixaBank, Goirigolzarri, que dijo que los que tienen que tomar las decisiones de su política de precios son los bancos, cada banco de forma individual, porque las patronales no tienen nada que decir sobre política de precios. Goirigolzarri afirmó que hay que tener en cuenta el riesgo de un deterioro de la reputación de la banca, en parte por sus reticencias a mejorar la rentabilidad de los depósitos de los hogares. “Tenemos que seguir esforzándonos en comunicar mejor nuestra utilidad a la sociedad”, dijo Goirigolzarri. A lo que añadió: “No sé qué pasará, pero quien decidirá es el cliente. Si no está conforme con una oferta, elegirá otras”. La imagen del sector y de cada entidad es clave para un negocio que depende de la confianza de los clientes.

El Gobierno va a encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigar los motivos por los que la gran banca española no ha incrementado la remuneración por los depósitos tras la subida de los tipos de interés iniciada por el BCE hace un año. La ministra de Asuntos Económicos ha informado que están analizando si existe un problema de competencia y espera que ese problema no exista. No obstante, en caso de que se produzca, ya advirtió que el Gobierno podría llevar a cabo cambios legislativos para obligar a los bancos a subir la rentabilidad de los plazos fijos. La ministra considera que la parálisis de la gran banca se produce en un momento en que los ahorradores buscan una “remuneración adecuada de su pasivo”, como refleja su interés por invertir en letras del Tesoro.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que vela por la defensa de los derechos e intereses legítimos de los usuarios de los servicios prestados por las entidades de crédito, ha denunciado que nunca ha habido en España tanta diferencia entre lo que cobran por las hipotecas los bancos y lo que éstos pagan por los depósitos a sus clientes, y no entiende que las grandes entidades españolas sigan sin remunerar los depósitos mientras se actualizan las hipotecas con importantes subidas por el euríbor, recordando que España se sitúa a la cola en remuneración de depósitos frente a los países de su entorno. La media en la eurozona se sitúa, según el Banco de España, en el 2,27%, mientras en nuestro país desciende al 1,33%. Asufin ha alertado también de que las comisiones de la banca por mantener cuentas corrientes no bonificadas suben más que el IPC y alcanzan un coste medio de 145,82 euros, frente a los 141,30 euros de hace más de un año.

Un motivo que dan para justificar su parálisis es que a los bancos les sobra liquidez y mientras persista ese exceso de liquidez no moverán ficha para aumentar la remuneración de los depósitos y que cuando se vaya agotando, cambiará la tendencia. Ese cambio podría producirse en breve, ya que a finales de junio venció el plazo para que los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- devolvieran al BCE cerca de 61.000 millones de euros de las TLTRO (facilidades especiales de liquidez) que les prestó para garantizar el flujo del crédito en la pandemia. Y es ahora cuando los bancos no van a tener más remedio que subir los intereses, porque la devolución de esos préstamos mermará una parte de la liquidez de los bancos, que se verán obligados a obtener financiación de otras fuentes, entre ellas, de los pequeños ahorradores, y la mejor forma de atraer sus ahorros es mejorando la remuneración de los depósitos.

Con la actualización de las cuotas hipotecarias, la banca ya se ha quedado sin excusas para no remunerar los depósitos. La banca duplica el coste de las hipotecas tras un año de continuas subidas de tipos por parte del BCE. Según los datos que proporciona el Banco de España, en el primer trimestre de 2022 los bancos comercializaban préstamos hipotecarios con un tipo de interés que se movía en una horquilla de entre el 1% y el 2%, y un año después los precios han aumentado a un rango de entre el 3% y el 4%.

Pero la banca sabe que si la inflación se modera y baja del 2%, como está ocurriendo, los intereses descenderán y de nuevo los bancos estarán entre la espada y la pared.

Patxi Aranguren Martiarena

Economista