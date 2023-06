Osasuna y Robin Hood

Desde ayer no hay otro tema del que se hable. Es el tema del que todo el mundo habla. No hablamos de cómo 5 personas de gran poder adquisitivo han fallecido a causa de una implosión cuando se sumergían en un submarino privado en una ruta turística hacia los restos del Titanic, tema el cual ha acaparado portadas y entradas de informativos de televisión. O del fallecimiento de 78 personas de un poder adquisitivo bastante reducido en las costas griegas cuando hacían un viaje huyendo de las miserias de sus países junto a otras 500 personas que por suerte no corrieron la misma fortuna. No, se habla del tema estrella que a mi me gusta calificar como la mayor muestra de injusticia que hemos visto en el mundo del fútbol. Hablamos de la recomendación de los inspectores de la UEFA que sugieren la exclusión de Osasuna de la “conference league”, algo que fue ganado en el verde es retirado en las oficinas por algo que fue cometido hace 9 años y donde recordando que Osasuna ya pagó su condena y posteriormente se presentó como acusación ante el Tribunal Supremo (cosa que los señores de la UEFA han pasado por alto) por algo realizado por individuos, concretamente altos cargos del club. Por ejemplificarlo, sería como si un niño se presentase a un examen que sus padres han pagado al profesor para que ponga otras preguntas para que el joven pueda aprobar porque le va mal en el curso y para que no repita se toman esas medidas, evidentemente todo ello sin que el niño lo sepa, después que el director descubra esto decide castigar a los padres y al niño, el cual no sabía nada. Evidentemente es más complejo que esto porque siguiendo con el ejemplo el niño se hubiese presentado como acusación, pero aquí el caso es que Osasuna aquí se presentó como afectada de la causa, de hecho fue “saqueado” e incluso indemnizado por ello. Entonces, ¿en qué cabeza cabe la posibilidad de pensar que podrían ser condenados otra vez? Y ya no solamente otra vez, sino que 10 años más tarde.

Nuestra querida, respetada y admirada UEFA cree que es necesario anular lo conseguido en el verde de manera legal, justa, con esfuerzo y sacrificio ven conveniente que anulen todo ello, esto ante la pasividad de la RFEF, federación la cual debería de velar por los intereses del futbol español dentro y fuera de España. Después del comunicado de Osasuna que nos ha dejado la frases tan icónicas como “Estamos preparados para lo peor, pero Osasuna nunca se rinde” o mi favorita de todas y que da mucho de que hablar “fuerte con los débiles y debil con los fuertes”, estas frases y un comunicado en respuesta de la RFEF y otro de Osasuna respondiendo a la RFEF, solo confirman la guerra y sientan el casus belli entre la RFEF y la UEFA contra Osasuna. O, mejor dicho, Robin Hood contra la tiranía del sheriff de Nottingham y el príncipe Juan “sin Tierra”.