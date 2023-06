¿Servicio público?

Solo hechos. Lunes 5 de junio. Llamada a Teletaxi San Fermín (948232300). Pido un taxi a las 14:57 para que me recoja en la parada de Monasterio de la Oliva. Me dicen que dan el aviso. 15:07. Vuelvo a llamar. Misma respuesta. Sigo esperando. 15:15. Llamo por tercera vez. Idéntica respuesta. 15:17. No responden a la llamada. Insisto. 15:19 . Quinta llamada, ya muy enfadada.

Me “explican” que han dado el aviso pero que al estar yo en la parada no pueden hacer nada. Agradezco el “servicio”

Llamo a un familiar para que me recoja. Llego tarde a mi cita programada, pidiendo disculpas y avergonzada. No hay más datos ni comentarios.