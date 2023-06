Rampa o agujero negro

Una chapuza en toda regla. No hay manera de llevar la cuenta de las veces que están estropeadas las rampas mecánicas que conectan los barrios de Azpilagaña e Iturrama de Pamplona. Una situación que se ha repetido en ingentes ocasiones desde que se estrenaron allá por 2009. Y lo que queda. Cuando no son los vándalos, es la velocidad del pasamanos y si no que alguien ha saltado... un rosario de incidencias que hace que la rampa acumule fallos casi mensuales. Algún vecino habrá perdido las huellas dactilares de tanto llamar al 010. Después del dinero público invertido, que no ha sido poco, el Consistorio sigue sin dar con un sistema eficaz que evite los inconvenientes y que convierte una vez más a los ciudadanos en paganos. Por partida doble, además. Las quejas y el malestar con esta infraestructura de movilidad son lógicos. Los vecinos no quieren un adorno de lujo, sino un servicio público que funcione de verdad.