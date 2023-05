Tómbola electoral

Tres nuevos Civivox en Pamplona, la fábrica de baterías en Landaben, los indargorris fuera del Sadar, Pamplona, la capital mundial de la pelota, un Salario Mínimo de 1.313 euros, microbuses eléctricos, la construcción de 15.000 viviendas, el TAV por Ezkio, un nuevo Paseo de Sarasate sin talar el arbolado, la rotonda de San Jorge... y las que quedan por oír. Y los electores, como quien oye llover. No se las creen. Son demasiadas campañas, tantas como decepciones. A los candidatos, prometer les sale gratis. Si tuviesen que pasar por el notario, otro gallo cantaría. O si se jugasen su carrera política. Dentro de cuatro años, nuevas promesas que tapan las anteriores. La campaña es una tómbola de la que nadie se fía. Es lo que pasa cuando los políticos prometen y no cumplen. O mienten. Mejor comprar boletos en la tómbola de Cáritas: los premios son de verdad y no te engañan.