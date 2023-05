Aquí no vino Bolaños

La celebración del 2 de mayo en Madrid se recordará este año por la bronca entre Ayuso y Bolaños . El ministro quería estar en primera fila a toda costa. Y la presidenta quiso dejar claro -mensaje a Sánchez- quién manda en Madrid. El 2 de mayo es muy importante para los madrileños. Conmemoran nada más ni nada menos que el levantamiento del pueblo contra la ocupación francesa en 1808. Bolaños se empecinó en ser protagonista de un evento al que no había sido invitado. Habría sido todo un detalle que el ministro de la Presidencia hubiese mostrado igual inclinación a asistir a las celebraciones -en Madrid y en Pamplona- del 40 aniversario del Amejoramiento del Fuero. No acudió ni un ministro, a pesar de haber cursado invitación. No estaba Ayuso, no había cámaras, no se vislumbraba bronca, ni era periodo electoral. Ahora sí, estas semanas previas al 28-M pasarán uno tras otro para decirnos lo bien que lo hace este gobierno.