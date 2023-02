Es insoportable. La deficiente factura técnica de la ley del ‘sólo sí es sí’ ha propiciado ya que más de 500 condenados por delitos sexuales hayan visto rebajadas sus penas de cárcel. La última sentencia del Supremo, la de un hombre condenado por la Audiencia de Navarra que secuestró y violó a su ex pareja. Y mientras la realidad se impone, PSOE y Unidas Podemos continúan en un tira y afloja impresentable en torno a la reforma y modificación de la ley. Irene Montero y su séquito no se bajan de su púlpito sectario, y su discurso sigue apuntando contra los jueces. A ellos que les registren. Todo menos admitir fallos clamorosos. Y Pedro Sánchez, el de los “efectos indeseados”, en su soberbia desmedida desdeña la mano que le tiende el PP para acelerar la reforma. Y así hasta el 7 de marzo. No ha aprendido nada. El presidente sólo mira la vida a través del cálculo electoral y sus posibilidades para seguir en el sillón. Es su única preocupación. El resto, fachada.