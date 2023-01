"Este nuevo manifiesto, que no parece hacer mucha mella en el desprejuiciado sanchismo, ha traído de vuelta esta noción de servidumbre voluntaria"

Varios ex ministros socialistas -siempre son ex- e intelectuales varios han firmado una nueva carta alarmados ante las cesiones de Sánchez a sus socios secesionistas de Cataluña, y denunciando el peligro que para los valores constitucionales supone su afán de controlar las instituciones. Además, reprochan a los que guardan silencio que su indiferencia resulta incompatible con una ciudadanía responsable y que nos puede llevar por el camino de la “servidumbre voluntaria”, algo que me ha llamado la atención, pues se trata de una expresión muy particular, que viene de lejos, en la que se alude al hecho de que no hace falta coerción o fuerza para que nos prestemos a cumplir cualquier orden, que nuestra tendencia natural es obedecer y someternos al poder por el hecho de serlo y que, aunque los gobernante puedan ser ilógicos y hasta brutales y las leyes injustas, las aceptamos. Por eso lloramos a los dictadores muertos, o gente como Putin sigue en el poder, y a veces parece que no deseamos la libertad, y preferimos el sometimiento, lo que es sin duda un chollo para los que mandan, que nos tratan como un rebaño de ovejas. Algo de esto hubo cuando aceptamos las estrictas medidas impuestas por el estado de alarma, sin que nunca supiéramos que expertos las dictaban y sin rechistar ante una limitación de nuestros derechos que no nos dejaba ni salir de casa o nos arruinaba, y que finalmente, como si fuera un chiste, fue declarado inconstitucional por el TC, organismo que acostumbra a dictar sus resoluciones cuando ya nos hemos olvidado del asunto. Este nuevo manifiesto, que no parece hacer mucha mella en el desprejuiciado sanchismo, al menos ha traído de vuelta esta noción de “servidumbre voluntaria”, acuñada en el siglo XVI por Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne; una frase que hizo fortuna y que que ha perdurado hasta nuestros días, porque lo que refleja, al parecer, también perdura. Si el hombre quisiera su libertad, la tendría. Bastaría con que no se sometiera de buen grado, escribió La Boétie, un visionario.