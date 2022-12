Los médicos de familia no somos números de plaza

Después de doce años con el mismo cupo de pacientes y tras meditarlo mucho, mi marido ha decidido trasladarse. Nunca pensé que yo podría sentir alegría porque dejará de trabajar como médico de familia en su consulta al lado de casa con la que tanto soñó. Pero así lo he sentido hoy claramente con la resolución de los cambios de destino de algunos médicos, a la vez que una pena muy grande por sus pacientes, residentes y un equipo maravilloso de compañeros que le aprecian y que, siendo una piña, han conseguido sobrellevar situaciones increíbles en éstos últimos años de pandemia .

Estaba claro que había que elegir entre perder la salud y el cambio de lugar y ritmo de trabajo. La tensión de cada mañana trabajando al 200%, sin tiempo para descansar y saliendo siempre tarde, me hacía tener la seguridad de que le iba a pasar factura más pronto que tarde. Llevamos (yo también soy médico) demasiados años intentando que mejore la situación, esperando y arrimando el hombro, pero se nos pasa la vida y no se atisba ningún movimiento por parte de nuestros jefes, ni la más mínima empatía real hacia nosotros, sólo palmadas en la espalda y buenas palabras. En la Atención Primaria no puede caber todo, las agendas no se pueden estirar hasta el infinito y no se pueden hacer cada día más tareas sin tiempo ni ayuda. Una vuelta de tuerca tras otra continuamente.

La angustia de volver de trabajar día tras día, como si cada mañana fuera una maratón, no se la merece alguien que lo da todo en su trabajo, que cuida y se implica con cada paciente, con cada alumno e intenta colaborar en cuanto se le pide. Cuidar al cuidador no es un juego de palabras, es una necesidad urgente en estos momentos con los médicos de familia, para que no se sigan quemando médicos valiosísimos, que necesitamos para nuestra sociedad. Ojalá haya alguien entre nuestros jefes que se plantee que cambiar de destino para autoprotegerse, no es la única solución que nos tienen que ofrecer, como están haciendo y reaccionen de una vez . Si no, vamos muy mal y nos cargaremos la esencia de la Atención Primaria.

Gema Lana, Médico de Atención Primaria.