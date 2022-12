Conseguir cita con el pediatra en Sarriguren, misión imposible

Deben de estar muy ocupados en la dirección de Sanidad de Navarra, no sé en qué ni quiero polemizar, pero me disgusta comunicarles que en el Centro de Salud de Sarriguren somos miles las familias a las que nos resulta imposible conseguir una cita médica con la pediatra, algo inaudito y fuera de lugar el que estando una pediatra de baja y ante la alta tasa de población de los barrios, no se ponga a otra persona para sustituir. Las citas telefónicas de primera hora de la mañana para la distribución de huecos libres en cuestión no sirve para nada, la gente opta por ir al centro a hacer un intento antes que llamar ante la imposibilidad que esto supone. Aunque este es el menor de los problemas porque, como digo, conseguir una cita hoy en día en el centro de salud de Sarriguren se puede resumir en misión imposible.