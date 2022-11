Desde la UCI Pediátrica, para el Departamento de Salud

El pasado viernes amanecíamos con las llamadas de familiares y amigos que nos felicitaban emocionados al anunciarnos: ¡Una nueva UCI pediátrica, que sí, que sí, que lo ha dicho la Consejera! Sublime jugada maestra que logra el objetivo de confundir de un plumazo a las familias navarras. Sentimos aguar la fiesta, porque a estos profesionales que están a pie de cama, y que llevan años escuchando un supuesto plan sin financiación que podría haberse resuelto con fondos europeos, no se la han colado.

Anunciar en el Parlamento a bombo y platillo un nuevo plan funcional para la creación de una nueva unidad de cuidados intensivos pediátricos sin ningún tipo de concreción es vender humo. Como también lo es distorsionar datos sumando plantillas de unidades diferenciadas y un supuesto refuerzo invernal, que todavía no tenemos el gusto de conocer. Antes de informar a la opinión pública, les rogamos que ofrezcan datos rigurosos y correctos sobre nuestra unidad.

Por otro lado, nos sorprende que se anuncie un nuevo plan funcional de gran envergadura y simultáneamente se proceda a un quinto traslado que se produce en el peor momento de urgencias e ingresos pediátricos, en plena epidemia de bronquiolitis con las UCI de las comunidades limítrofes colapsadas. Y un traslado, además, al peor emplazamiento del hospital, con niños y familias hacinadas y con un equipo exhausto física y mentalmente. Es un ejemplo más de la nula planificación y previsión, y evidencia el tremendo error de las decisiones que se toman desde el sillón de un despacho, sin tener en cuenta a los profesionales que trabajamos día a día.

No vamos a consentir que se ningunee a las familias y a los niños y niñas que atendemos. Nos debemos solo y exclusivamente a ellos, a nadie más, y no nos cansaremos de visibilizar nuestra realidad, la única que existe, no la que nos pretenden vender. Los pacientes pediátricos de Navarra merecen que tras quince penosos años, todos los partidos políticos estén a la altura y lleguen a un acuerdo para que el proyecto de una nueva uci pediátrica humana y digna sea posible cuanto antes.

Equipo de UCIP: Carlos Suberviola Zuñiga, Ainhoa Raya Jauregui, María Carmen Aznárez Barrio, María Esther Herranz Aguirre, Daniel Prieto Fortún, María Álvarez González, Laura Casas Baquedano, Erika Gómez Larrambe, Ane Miren García Otazo, Virginia Zabalza González, María Paz Campos Pérez, Nekane Gracenea Irigoyen, Ana Moncayola, Elisenda Díez Galera, Itziar Agorreta Tejedor, Adriana Izquierdo Gómara y Salgado Reguero Esther.