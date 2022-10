¿Y si la burocracia desesperante es estrategia?

Si te regalan 400 euros y más de la mitad de los jóvenes de 18 años que pueden recibirlos pasan de ello, es que algo falla. Independientemente del tufo electoral que desprende el bono cultural de Sánchez, los obstáculos que se encuentran en la tramitación desincentiva cualquier interés. Y eso que la mayoría no está como para despreciar 400 euros. Pero no es algo nuevo. Pasó durante la pandemia con diferentes convocatorias de ayudas a los autónomos, al comercio... que renunciaban ante la selva burocrática a la que se tenían que enfrentar. Y está pasando ahora ante la complejidad que supone beneficiarse de las ayudas europeas, hasta el punto de que varias empresas de la industria agroalimentaria han tirado la toalla. Una de las tareas fundamentales de la Administración es facilitar la vida a los ciudadanos. Pues no, se dedican a poner palos en las ruedas hasta que se dan por vencidos. ¿Y si es estrategia?