En el furgón de cola fiscal

El director general de Viscofan, José Antonio Canales, ha sido el último, pero no el único, que ha advertido de que “la fiscalidad de Navarra no es atractiva ni para empresas ni para personas”. Nada nuevo que no supieran las personas y las empresas, que además de sufrir los desorbitados costes que nos depara una inflación disparatada, tienen que hacer frente a la voracidad fiscal del Gobierno foral. Es tiempo de negociar los presupuestos y las medidas impositivas que entrarán en vigor el próximo ejercicio. Y hay partidos, entre ellos Bildu, que piden una vuelta de tuerca más a las empresas. Al menos, la presidenta Chivite y la consejera Saiz, creen que éste no es el momento más adecuado para subir el Impuesto de Sociedades. Ya estamos en el furgón de cola de las autonomías en cuanto a competitividad fiscal, como para exprimir un poco más a las empresas navarras, que son las que crean puestos de trabajo.