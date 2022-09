¿Bono cultural? Que tengas suerte

Se las prometían felices, y muchos jóvenes se han llevado su primer sopapo administrativo. El bono cultural de 400 euros que el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha para los nacidos en 2004, se pierde, cómo no, entre problemas técnicos y de registro que acaparan las quejas de los recién llegados a la mayoría de edad. No les queda nada. ¿A quién se le ocurre poner en marcha un bono para jóvenes que no se puede cursar desde el móvil? Tanto asesor para esto. Al tufo electoralista que tiene esta medida, envuelta como todo lo que hace Sánchez con el lazo del buenismo, se le suma la maraña burocrática que todo se lo come. Y a todos desespera. No hay más que ver cómo vamos con los fondos europeos. Eso sí, los anuncios a bombo y platillo, que hay que placear a los ministros del ramo que tienen poco o nada más que hacer. Paciencia. Y a por el bono. Y el que no pueda completar el proceso, ya sabe, que vuelva a intentarlo mañana. En eso seguimos igual.