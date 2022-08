A Juan Carlos Unzué

Querido Juan Carlos: conozco a algún miembro de tu familia pero como a ti no te conozco personalmente, quería expresarte mi admiración y lo hago a través de esta carta.

Hemos conocido tu gran carrera futbolística, pero sabemos que con el paso del tiempo, trayectorias largas y brillantes como la tuya, caen en el olvido. Hay pocos deportistas de élite a quienes se recuerde por algo que no sea sus éxitos profesionales. Pero en tu caso ocurre lo contrario, porque por lo que has destacado más y será imposible olvidar, es por lo que nos estás dando desde el punto de vista humano. Sobreponerse a una gran adversidad es difícil, pero convertir una adversidad individual en un bien colectivo, está al alcance de muy pocos y tú lo has hecho. Cualquier persona tras el diagnóstico de tu enfermedad se dedicaría a cuidarse y a que le cuiden. Tu reacción sin embargo ha sido animar a los demás a que se sobrepongan a la enfermedad, y a quienes están sanos, a que sean conscientes de la suerte que es tener salud aunque les falten otras cosas que consideramos muy importantes y no lo son, a que sepamos disfrutar de cada día, y enseñarnos que una dificultad o contratiempo nos sirve para superarnos y muchas veces saca de nosotros cualidades que desconocíamos.

Te doy gracias como persona, por tu ejemplo de dignidad, fortaleza, superación y por tu generosidad de pensar en los demás antes que en ti, en este mundo en el que cada vez pensamos más en nosotros mismos. Te doy gracias como médico, porque como enfermo ejemplar, das mucho más de lo que los médicos podemos darte. Y te doy gracias como navarra, por demostrar, una vez más, que en nuestra tierra hay gente grande, admirable y generosa de la que tú eres una gran representación. En tu caso, además, también se cumple el dicho (no siempre real) de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que con su sonrisa, también nos enseña la actitud valiente ante la adversidad y la importancia de la familia y los seres queridos.

Has lanzado un cohete material en Sanfermines pero, más importante, nos has lanzado un cohete humano difícil de superar.

Gracias Juan Carlos y que Dios te bendiga.

Inmaculada Colina Lorda