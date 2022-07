Con total impunidad el gobierno ha desembarcado en Indra, en el INE, intenta hacerlo en el Constitucional etc. pero a nadie le importa una higa, estamos curados de espanto, sabemos que la política es eso, hacerse groseramente con más poder, mentir sin inmutarse, no perder más, que es en lo que está Sánchez una vez ha puesto sus barbas a remojar después de la batalla andaluza, donde ha pinchado en hueso. Da gusto verlo en el Prado rodeado por fin por Biden y compañía, enseñando las Meninas a Macron y esposa. Este cuadro siempre ha sido muy inquietante pues todo, incluido el pintor que sale en él, contra toda lógica, nos mira, o más bien mira hacia donde está la pareja real que vemos reflejada en el espejo. No sabemos que está pintado en este cuadro enorme y magnífico, quizás el puro hecho de mirar, pues en eso consiste todo, en mirar con atención. Puede que el Prado sea lo que quede de España, lo de enseñar, así que Sánchez estaba allí a sus anchas, hablando con Úrsula de algún puesto en Europa, por si acaso. Sería una providencial patada hacia arriba, un alivio que se fuera de una vez, incluido para los de su propio partido que lo tienen muy mal. Antes de cenar el menú de José Andrés en el claustro de los Jerónimos, la OTAN, que gracias a Putin se ha ensanchado, nos han advertido del peligro de guerra, del enfrentamiento entre potencias y de que hay que rearmarse a toda prisa. El mundo sigue siendo el de siempre, no hay duda. Antes del inicio de hostilidades, en todo caso, los jefes celebran una cena informal, se detienen antes para una foto, y también ellos nos miran como las infantas, los perros y el bufón del cuadro que se amplía ahora más con toda la corte completa de los amos del globo que posan a su lado y nos miran expectantes. Pero aquí, del otro lado, de momento, más que a los misiles, la gente teme a la escalada de los precios -cuando el dinero pierde valor, ahí está la historia, toda seguridad desaparece- y lo que quiere es olvidarse de todo este verano y disfrutar como si fuera el último.