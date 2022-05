El Defensor del Pueblo de España, entidad dedicada en principio a defender a los ciudadanos de los atropellos de la administración, ha emitido un informe para defender al gobierno central en el caso de famosos espionaje a los líderes independentistas, en el que señala que todo se hizo bien, conforme a derecho, con el amparo de una decisión judicial motivada. Que el actual defensor del pueblo, Gabilondo, sea un exministro del gobierno, desvirtúa en cierto modo el informe y demuestra que la ocupación de estos cargos, que debieran quedar a salvo de intereses partidistas, por gente afín al poder, son un pésimo negocio y dañan su credibilidad. Ahí está el caso de la Fiscal general del estado, inmune ya a cualquier escándalo, cuyo crédito se agotó hace tiempo. Gabilondo ha sido muy diligente ante esta petición del gobierno, mientras, por no salir de Cataluña, no ha movido un dedo por el asunto del 25% de castellano en las aulas, una obligación que han reiterado los tribunales pero que tiene toda la pinta de volver a caer en saco roto. Hace meses se pidió al Defensor amparo por este incumplimiento que deja indefensos y frustrados a muchos padres, pero yo vi a Gabilondo en la tele resoplando y diciendo que el asunto era complejo. Sin duda requería un profundo estudio, a diferencia del espionaje, que debe estar mucho más claro. En esto del 25% tenía una buena oportunidad de mostrar su independencia y despejar dudas, distanciándose del gobierno que lo nombró; un gobierno que parece dispuesto a todo para contentar a sus socios, hasta el punto de que hemos oído a Sánchez tildar despectivamente de “piolines” a los policías que pararon un golpe de estado en Cataluña, como si lo lamentara. Puede que la decisión de intervenir los teléfonos, como dice Gabilondo, fuera impecable, pero entonces no se explica que se destituyera fulminantemente a la directora del CNI, Paz Esteban, por hacer lo que debía. Ni que en vez de apoyar a esta mujer competente que cumplió con su deber -un ejemplo-, se entregara su cabeza en una bandeja, como la del fiero Holofernes.