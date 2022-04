Sin Ángel de Aralar

Aprovechando el paréntesis de la pandemia, el Gobierno foral acaba de cortarle las alas al ángel de San Miguel de Aralar. No acudirá a la tradicional visita al Palacio de Navarra. Primero fue el Parlamento y ahora el Gobierno. Según el vicepresidente Remírez, para “avanzar en la laicidad de los espacios públicos”. La presencia del arcángel es un acto que tiene que ver más con la tradición de esta tierra que con un intento de impregnar las instituciones públicas con un determinado acento religioso. Mantener esta tradición popular no pone en riesgo el debido respeto a otras expresiones religiosas, como pretenden hacernos ver. En el fondo subyace la voluntad de algunos grupos políticos de acabar con cualquier acto que huela a iglesia. De momento no se han atrevido a prohibir la procesión de San Fermín por las calles de Pamplona o los actos institucionales en honor de San Francisco Javier.