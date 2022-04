"No voy a votar a Le Pen”, oí a alguien en Francia el día electoral, “aunque claro, la retraite…”, añadió a continuación, con cara de circunstancias. En Francia la jubilación -la retraite- es a los 62 años, y Macron quiere aumentarla a los 65 para garantizar el sistema que amenaza quiebra. Mme. Le Pen, que está contra el sistema, promete mantener la retraite a los 62 y eso da muchos votos. Hay muchos votos que han pasado a Le Pen desde la izquierda, desde la gente que no llega a fin de mes, desde los desencantados con los políticos de París y sus élites cosmopolitas, y también mucho voto, digamos, de cólera, no de adhesión. Vivimos el auge de los populismos, de los nacionalismos que lo van a solucionar todo levantando fronteras. Puede que el mundo se hunda, que Europa esté en la encrucijada -como acostumbra cada cierto tiempo-, que se quede sin gas o sin futuro; puede que estemos ante la tercera guerra mundial, pero la gente al final vota por la retraite, que es lo que le importa, no en vano somos cada vez más viejos. La gente quiere saber qué hay de lo suyo hoy y dejarse de líos, y las elecciones se han convertido en un mercado persa. “Mi madre odia a Macron, es el representante de los ricos, me ha convencido para votar a Le Pen”, oí en la tele a una chica con piercing en la calle vacía de un pueblo de la Francia profunda, de esa Francia de donde salieron los chalecos amarillos llenos de cólera ciega y sin adherirse en realidad a nada. El partido de Le Pen tiene la ventaja de que nunca ha gobernado, no ha tenido tiempo de defraudar a nadie, está virgen y un día acabará llegando. Los partidos de siempre se han hundido, y la debacle -palabra francesa- la han sufrido en especial los socialistas, que hace poco estaban en el Elíseo, y ahora no han llegado al 2% de los votos. Siempre lo que ocurre en Francia nos termina llegando, es cuestión de tiempo. Lo sabía el viejo Lara, el fundador de Planeta. Si un libro había triunfado en Francia lo publicaba enseguida, sabía que también aquí era un éxito asegurado.