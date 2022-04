La ideología, por encima de la educación

Anda revuelto el departamento de Educación en los últimos tiempos. Y lassobrevuelan entre los distintos grupos parlamentarios. Hay unos 300 profesores dela los que el consejero Gimeno quiere dotar de estabilidad, con el consiguiente beneficio para ellos, los alumnos y las familias. Parece lo más lógico para un programa que acoge a cerca de la mitad de los escolares navarros.Y Geroa Bai, ni sí ni no. Lo ideológico, por encima de lo educativo. No soportan el éxito de un programa de aprendizaje elegido por una mayoría de familias. Y no se entiende que el PAI no sea ya un modelo educativo más, como el de castellano o el de euskera. Libertad para elegir. ¿Y por qué quien quiere estabilizar a los profesores de inglés, no quiere hacerlo con los? También son trabajadores.