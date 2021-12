Lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro, para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí, en Navarra, en Aragón... Esto se podría haber resuelto, podría haberse minorado el impacto de esta riada, limpiando el cauce de los ríos, haciendo una política integral de prevención del río Ebro, porque no es la primera vez que pasa... Mi pregunta es qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro”. Ha sido viralizarse un vídeo de Pedro Sánchez de 2015, y anunciarse desde Moncloa la visita del presidente a Navarra, La Rioja y Aragón para evaluar los daños de las inundaciones. Lleva tres años gobernando y el río Ebro y otros afluentes siguen produciendo daños. Con Rajoy y con Sánchez. Y ahora, con Sánchez, como con Rajoy, a esperar sentados las ayudas prometidas.