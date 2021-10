"Otegi se compadece de las víctimas como si hubiera descarrilado un tren en un accidente inevitable"

Sorprende el entusiasmo con el que han sido recibidas las palabras del batasuno Otegi por las huestes sanchistas. Lamenta “el dolor” causado. No se lo cree ni el propio lehendakari Urkullu, para quien “no supone nada extraordinario”. Otegi no se desmarca del terrorismo de ETA, se compadece de las víctimas, sí, como si hubiera descarrilado un tren en un accidente inevitable, con cientos de muertos. Sin responsables. Sin admitir el exterminio de seres humanos con fines políticos, protagonizado por terroristas. No hay una sola frase en la declaración de página y media, con una condena explícita a ETA. Pero sí apela a una solución a la cuestión de los “presos y presas políticas”, a quienes otorga un papel decisivo con las vías pacíficas y democráticas. Lo que faltaba. Por eso, el alborozo de socialistas y podemitas solo puede entenderse por intereses espurios. Lo que las víctimas califican como “una burla a la memoria de nuestros familiares asesinados”.