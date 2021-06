"El Partido Socialista se está convirtiendo en el partido sanchista-populista"

Actualizada 23/06/2021 a las 06:00

A partir del próximo día 26 de junio, ya no será necesario el uso de la mascarilla en exteriores, y como ha pasado a lo largo de toda la pandemia la noticia ha sido dada por nuestro presidente del gobierno, como un acto propagandístico. No se ha tenido en cuenta a ningún comité científico externo (porque nunca se ha creado), no se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas (verdaderas gestoras de la crisis) porque no se les ha preguntado y se han enterado de la decisión por los

