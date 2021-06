"Con la desaparición de las mascarillas nace la esperanza"

Actualizada 19/06/2021 a las 06:00

Gran noticia. A partir del día 26 no será obligatorio el uso de mascarillas en el exterior. Las mascarillas han sido, todavía son, la fotografía más cotidiana de una pandemia brutal. Tan brutal que los fallecidos se cuentan por decenas de miles y los muertos se han convertido en el símbolo trágico de una convulsión que ha cambiado la historia. La desaparición de las mascarillas significa que se han hecho bien los deberes las últimas semanas y que la vacunación se ha demostrado eficaz. Desde que se inició la campaña, las cifras de afectados que Sanidad ofrece cada día son casi irrelevantes si se compara a las de hace solo un par de meses. Con la desaparición de las mascarillas desaparecen miedos y nacen esperanzas, y seríamos idiotas si nos dejamos llevar por la euforia y además de prescindir de ellas en el exterior prescindimos también de cualquier medida de prudencia. Podremos pasear sin ellas y dejaremos de lado los gestos que han sido tan habituales durante más de un año con los que intentábamos adivinar quién estaba tras esa máscara. En esta etapa hemos visto también que la gente ha intentado poner un poco de color a su vida con una mascarilla que conjuntara con la vestimenta o demostrara que trataba de mejorar su estado de ánimo incluso sin que tuviera muchos motivos. La vacunación va a buen ritmo y en contra de lo que se auguraba hace pocos meses parece que se cumplirá el objetivo de contar con una inmunidad de rebaño no a principio de año, como estaba previsto, pero sí antes de que empiece el otoño. Bien. Solo falta ahora que la clase política se ponga a la tarea de evitar decisiones que provoquen tensiones. Batallas que nunca deberían dejarse ganar los responsables de que los españoles se sientan orgullosos de pertenecer a un país serio, que respeta las leyes y las instituciones, con gobernantes que asumen la separación de poderes y no se dejan comer el terreno por quienes defienden lo contrario y consiguen privilegios a través del chantaje y la coacción. Falta coraje para plantar cara ante situaciones indeseables, pero de momento, algo hemos avanzado: fuera mascarillas.