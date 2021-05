"Simón sujetaba con su mano derecha una mascarilla que parecía estar haciendo a la vez una peineta"

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

Andaba en mis cosas dentro de la cafetería, que no eran otras que notarme muy extraño consumiendo de nuevo en el interior de un local hostelero, desubicado como cuando después de mucho tiempo sin conducir debes ensayar la pisada para no confundir el freno con el embrague, y unos comentarios en la mesa vecina pero distanciada como marcan los cánones me sacó del ensimismamiento. -Si Michael Jackson la llevaba siempre, sería por algo. -Calla, chica, que ése era un zumbado. -Ni se te ocurra