Actualizada 26/04/2021 a las 06:00

No hay mal que por bien no venga, aunque se trate de esta pandemia acarreadora de libertades restringidas y vidas segadas. Eso al menos se deduce de la penúltima reflexión de la presidenta María Chivite, segura de que el coronavirus ha “reforzado” su gabinete de coalición. “No somos un gobierno compartido, somos un gobierno común y nuestra lealtad es más fuerte si cabe”, ha dicho.

Efectivamente. Como la lealtad se les rebosa por sus poros a las siglas aliadas, la actual parlamentaria de Geroa Bai y anterior consejera de Educación María Solana apoya sin fisuras el nuevo decreto para la admisión escolar que ha elaborado un Ejecutivo que, en el fondo, es el de su partido: “Pongo en duda la bondad de algunos puntos y me preocupan otros”; “ha habido falta de participación y una falta de previsión enorme”; “el resto de socios no hemos podido participar en la norma, que es bastante limitada”; y “han modificado la baremación de una manera que no comparto y coincido con Navarra Suma en que en conciliación se retrocede bastante”. Como el proyecto común de unos y otros es tan robusto, el actual consejero de Educación y anterior parlamentario del PSN Carlos Gimeno no puede más que agradecerle los halagos: “Usted al gobernar no cambió absolutamente nada”; “no hacía decretos, mandaba mails a centros concertados dándoles más ratio”; y “no sé si ha firmado el acuerdo programático”.

Acierta la presidenta. Su gobierno es una piña. De ahí que, casi dos años después de su unión, la parte socialista y la nacionalista sigan demostrándose incapaces de consensuar una nueva norma para el uso del euskera en la administración. O que el PSN se haya quedado solo en la defensa de cómo se está vacunando en Navarra, después de que Geroa Bai haya logrado prosperar en el Parlamento una iniciativa instando a modificar la estrategia de un Ejecutivo que, ya se ha acotado antes, en el fondo es el suyo. Una piña. De ahí también que hasta Eduardo Santos se haya atrevido a sacar los pies del tiesto. En las negociaciones del verano de 2019 se le fabricó una consejería de Justicia y Políticas Migratorias gracias a desgajos de otras y competencias inexistentes en alto grado. Chivite lo tendría contento al igual que se juega con los niños al veo, veo en la sala de espera del dentista para el único fin de que no den la murga, pero el exlíder de Podemos se ha venido arriba con un plan escrito de nuevo modelo de ejecución penal sustentado en la transferencia integral del Estado a Navarra de la gestión penitenciaria. Como el Palacio de Navarra alberga a un Ejecutivo de coordinación absoluta, el PSN ha aplaudido: “La transferencia total de competencias necesitaría una inversión económica. Este proceso requiere un camino, una reflexión y un trabajo mucho más extensos que lo que se plantea en este estudio”. Con las orejas, así ha aplaudido. Todos a una como en Fuenteovejuna.

Negros sobre blanco únicamente algunos ejemplos de que la jefa del Ejecutivo tiene razón. “Os encarezco que pensemos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”, les ha dicho también a sus altos cargos. Eso es. Falla quien piense que el portavoz socialista Ramón Alzórriz canta los logros de la presidenta con la mesura de Manolo el del bombo porque mira a los próximos comicios. Y si usted sospecha que María Chivite y Uxue Barkos se sonríen de cara pero compiten desde el minuto uno entre ellas al darse la espalda porque la más votada en 2023 dirigirá Navarra si reeditan su coalición, quíteselo de la cabeza... O mejor no.