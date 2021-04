Actualizada 19/04/2021 a las 06:00

En un momento en el que la situación de la pandemia sigue afectando con dureza, las sociedades científicas han vuelto a alzar la voz. Este pasado viernes 82 de ellas, que agrupan a 200.000 profesionales de España y que celebraron el segundo Congreso Nacional Multidisciplinar Covid-19, dirigían un mensaje claro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los 17 máximos mandatarios autonómicos: “No paren la vacunación y pónganse de acuerdo en las medidas para el control de la pandemia”. Reclaman que se saque del debate político, que no se suspendan las campañas de inmunización “sin atender a criterios puramente científicos ni de forma impulsiva” y piden “coordinación en la actuación y en los mensajes”. La altura política que reclaman los profesionales sanitarios, y que demanda también el conjunto de la sociedad para tratar de encauzar la compleja situación presente, contrasta con la crispación vivida en el último pleno parlamentario. Y casa mal con la insistencia del presidente Sánchez en su idea de prescindir del estado de alarma el próximo 9 de mayo contra la petición de varios presidentes autonómicos. Mensajes contradictorios que sólo añaden más confusión al conjunto de los ciudadanos. En un momento en que no ha podido iniciarse la administración de la vacuna monodosis Janssen, a causa de los trombos producidos en Estados Unidos, y los suministros de AstraZeneca han vuelto a quedarse por debajo de las expectativas, resulta indispensable que nadie se deje llevar por la alarma ni por la conveniencia política, que siempre resta credibilidad a las decisiones. El tiempo que vivimos necesita de las mayores certezas científicas que los expertos puedan aportar. Según los datos de Sanidad, España batirá esta semana el récord de aprovisionamiento, ya que se esperan unos dos millones de dosis (1,2 millones de Pfizer, 300.000 de Moderna y 278.000 de AstraZeneca). Hay que aprovecharlo; la vacunación es la principal arma contra la covid-19 y no se puede parar. Es el camino para comenzar la ansiada recuperación sanitaria y económica.