Actualizada 18/04/2021 a las 07:58

En la cola para acceder al frontón de la UPNA hay personas vencedoras de muchas batallas y a lo mejor por esto aparentan afrontar el nuevo trance con la serenidad del mejor futbolista de la historia tirando un penalti en el último segundo de partido. A lo Panenka. Gol. Personas en un goteo continuo. Muchas parecidas a ella, peinada como de peluquería porque no vaya a estar el fotógrafo del Diario, y muchos similares a él, con pantalón y zapatos de domingo aunque sea miércoles.

Cuatro días antes, la llamada les pilló por sorpresa y acabó llenándoles de ilusión. ¿Dígame?... Sí, soy yo... Sí... Sí, correcto... No, no lo he pasado... Sí, es mi mujer... No, tampoco lo ha pasado... Perfecto, allí estaremos... Ha conducido él, pues aún se apaña. Aunque ya sabía el camino, han preferido acudir con tiempo por si acaso. Al médico nunca se debe ir tarde y esto, en el fondo, es ir al médico a lo grande. Y a la enfermera. Y a unos chicos muy majos de Cruz Roja y DYA a los que, después de aparcar el coche, les han explicado que tenían cita para las tres y media pero aún son y cuarto.

-Tranquilos. Pasen y colóquense en la fila. Irán entrando. Si necesitan algún tipo de ayuda, nos dicen.

Esperando se hablan lo justo. ¿Has cogido las tarjetas sanitarias? Y poco más. Se entretienen mejor buscando conocidos entre quienes les preceden o salen ya en pequeños grupos del frontón. Gracias al saludo a un compañero de la época de Imenasa y un mira la hermana de Ana Mari, la del ultramarinos que había en nuestra calle donde después abrieron un salón de apuestas, el tiempo se les pasa tan rápido que prácticamente sin darse cuenta ya se están remangando. A ella se la inyectan de pie. A él, en cambio, le piden que se siente.

-Te habrán creído más fuerte, no te fastidia -susurra él, refunfuñador perpetuo.

-¿Sigues cerrando los ojos en cuanto ves una aguja, valiente? -responde ella, irónica a ratos.

Para los quince minutos posteriores de reposo ocupan dos sillas juntas en primera línea, cara a cara con la pared de contracancha. Ella se gira de vez en cuando, tratando de saludar con la mano a la hermana de Ana Mari aunque sea de lejos, y él, tras buscar sin éxito alguna señal de humedad sobre la pintura verde, mueve la vista hacia la puerta y al otro lado distingue a alguien.

-¿Le has contado tú que nos tocaba?

-Le mandé un mensaje.

-Siempre llega tarde.

-La culpa es nuestra, que hemos venido mucho antes.

Fuera les aguarda su hijo, un hipocondríaco de caricatura a quien no calma escuchar a su madre que todo ha ido tan bien que ni siquiera se nota el pinchazo. ¿Cuál os han puesto? ¿Cuál? ¿Cuál? En el fondo le da lo mismo. Les ha traído una caja de paracetamol para que tomen durante varios días y, cuando el padre se la rechaza porque el prospecto avisa de que puede provocar bajadas de tensión, le replica que beba coñac para subírsela y se deje de tonterías. Les hace leer los síntomas de un trombo que alguien ha difundido en Twitter y se va. Llega tarde a clase de pádel. Pasa la hermana de Ana Mari y al final resulta no serlo, sino una mujer que se le parece. Los chicos majos de DYA y Cruz Roja les dicen adiós, hasta la segunda dosis. Suben al coche.

-El verdadero efecto secundario de la vacuna es que vas a tener que seguir aguantándome -susurra él.

El motor arranca cada vez peor. Quizás se cambien a un eléctrico.

-Calla, tonto -responde ella.

