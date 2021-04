Actualizada 13/04/2021 a las 06:00

El pasado 6 de abril el presidente Sánchez declaró que no habría que prorrogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, manifestó ayer que “ojalá la incidencia acumulada permita que decaiga”, advirtiendo que el Gobierno no actuará porque “presionen” las autonomías. Pero un Gobierno no puede remitirse solo a sus deseos. Ha de explicar qué ratios deberían darse para afrontar lo que reste de pandemia únicamente con la legislación ordinaria de salud pública. Sin recurrir a restricciones sobre la libre circulación territorial y horaria, entre otras. Desde hace un año no se había dado una situación tan desigual en cuanto a la incidencia acumulada según autonomías e incluso provincias. La media de ayer de 199 de incidencia acumulada a 14 días integra desde Navarra, a la cabeza con 425, Madrid y País Vasco con 336 y 320 respectivamente, hasta los 36 de la Comunidad Valenciana y los 67 de Murcia, y puede resultar engañosa. Con comunidades en rojo por su alta incidencia, sin que las menos afectadas puedan proceder a la desescalada con la seguridad de no desarrollar nuevas cadenas o casos de contagio, en un entorno europeo y global preocupante. Atendiendo al plan vacunal presentado por Sánchez, el 9 de mayo la inmunización alcanzará a cinco millones de españoles. Todo lo cual hace arriesgado afrontar el último mes de la primavera y la llegada del verano con apertura total a la movilidad y sin límites horarios a la circulación de personas. La Ley Orgánica que regula el estado de alarma establece que su declaración deberá ser acordada en Consejo de Ministros por una duración que no podrá exceder de quince días, prorrogables con autorización expresa del Congreso. La prórroga del estado de alarma requiere de una mayoría parlamentaria y, eventualmente, de un debate que el Gobierno y los grupos de la oposición rehúyen ante las autonómicas del 4-M en Madrid. Todos los ciudadanos esperan el pronto final de la pandemia, y anunciar con un mes de antelación, como ha hecho Sánchez, una situación de tal magnitud con el comportamiento de un virus tan cambiante, puede acarrear un efecto de relajación ciudadana muy contraproducente.

