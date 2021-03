Actualizada 21/03/2021 a las 06:00

Entro aliviado porque calculo que constituyo el diecisiete por ciento del aforo y, al no rebasarse el treinta máximo permitido para el interior de la hostelería, voy a poder comerme un pincho de tortilla con cebolla y llevo mucha hambre. Así que lo pido, también un solo con sacarina, y ocupo una mesa para uno. Quitar mascarilla, trozo, sorbo, poner mascarilla, quitar mascarilla de nuevo, sorbo, trozo... Hasta que me percato de que los demás clientes del bar no hablan de lo que deberían hablar. D