Que se le pase a un técnico puede ser un error; que no se percate un político, también; pero que no se entere el departamento de Economía, ni el Gobierno con su megaestructura, ni los 50 parlamentarios con todos sus asesores... es de una ineptitud y una torpeza galopantes. En diciembre Navarra aprobó que los mayores de 50 años podrían aportar a sus planes de pensiones hasta 5.000 euros, una de las pocas deducciones fiscales que hacen más llevadera la campaña de la renta para muchos ciudadanos. Unas semanas después, nos enteramos que de eso nada. Que el tope estatal son 2.000 euros y por tanto el ahorro fiscal prometido es humo. Se ha pasado de los 8.000 euros de aportación hasta 2020, a los 2.000 en 2021. Y no pasa nada. Nadie da la cara públicamente. Nadie dimite, que por estos lares se cree que es de cobardes. Y es que algunos grupos del pentapartito foral habrán dado palmas, porque en su adn llevan el mensaje de que los planes de pensiones merman las arcas forales y son para ricos.

