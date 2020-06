02/06/2020

Día 80 del estado de alarma. A estas alturas de la crisis sanitaria, pocas cosas se mantienen como antes. Pero hay una que no cede, la nueva estructura del Gobierno foral y su aumento de cargos. La presidenta María Chivite lo tiene claro. Si hay que meter la tijera, no será en consejeros y todo el personal derivado. 101 cargos de más, con un coste añadido de seis millones de euros al año respecto al Gobierno anterior. La presidenta alude a la carga de trabajo que tienen y que no dan abasto. Sólo faltaba que estuvieran mano sobre mano. La superestructura del Ejecutivo nació, según el vicepresidente Javier Remírez, “con un momento económico posibilista” y “sujeto a la disponibilidad presupuestaria”. Ahora se anuncia la merma de ingresos para las arcas forales, pero como el que oye llover. Si en su momento no tenía un pase, con la que está cayendo todavía menos. Mucho hablar de la nueva normalidad, pero el Gobierno de Chivite mantiene las sillas.