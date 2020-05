29/05/2020

Día 76 del estado de alarma. Donde dije digo, digo Diego. El consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha rectificado y las ayudas a los autónomos las va a tramitar sólo el Gobierno. Da así al traste con su decisión inicial de que se solicitaran a través de entidades colaboradoras. El cambio era necesario, pero le sobra el lazo y la pompa que le quiere colocar Ayerdi. Argumenta que el cambio se debe a que este Gobierno y él mismo son sensibles a otras opiniones. Ya. Pero no se puede empezar la casa por el tejado. Primero se escucha a los afectados y después se decide. Pero no, él a lo suyo. A ver si cuela. La realidad es que el descontento de los agentes sociales era manifiesto, porque el Ejecutivo se había querido lavar las manos, les pasaba a ellos su responsabilidad y encima les cargaba con los costes. Por no gustar, el sistema ni siquiera gustaba a una parte del Gobierno. Un pleno del consejero al que ahora le toca tragarse el sapo.