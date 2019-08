Dulanz: A I-E le han hecho la cama

28/08/2019 a las 06:00

Claro no. Según Marisa de Simón el acuerdo que firmaron Izquierda Ezkerra, EH Bildu, Podemos y Geroa Bai para votar a su candidato para el senado es “clarísimo” y no entiende que haya quien no lo ve así. Pues los del partido de Uxue Barkos se lo dejaron claro ayer en el cara a cara, aprovechando la reunión que se habían montado. Que no, que ellos presentan al suyo. Los que no lo han visto venir han sido ellos. Y no será por falta de pistas. A Marisa de Simón y a Izquierda Ezkerra, Ge

Selección DN+