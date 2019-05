Amaia y su relámpago

10/05/2019 a las 20:20

Ya está: creo que Amaia ha dado lo que se le pedía, lo que se esperaba de ella. He tardado una semana en escribir estas líneas porque ‘El Relámpago’ es un fenómeno inaudito dentro del ecosistema ‘Operación Triunfo’. Y no porque sea la mejor canción del mundo, más bien porque quizá sí sea el mejor primer single de un ganador de dicho concurso. Me he sorprendido al tratar de recordar un título de los anteriores ganadores: he tardado más de un minuto en dar con uno solo. Mala

