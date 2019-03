Emergencia pop

Calatrava ha vuelto a ser noticia esta semana y, de nuevo, para mal. El Centollo, como se conoce popularmente en Oviedo al edificio diseñado por al arquitecto valenciano, cerrará su centro comercial por completo a finales de este mes de marzo. Otra crónica de una muerte anunciada en su historial y 40.000 metros cuadrados que quedan huérfanos e inservibles. A lo lejos, se oye la última melodía que tocó la orquesta del Titanic. A ver cuánto tiempo tarda en llegar la próxima catastrófica desdicha de la arquitectura especulativa en este país. Es una pena, al final, que el arte quede siempre eclipsado. Al contrario de lo que le ha sucedido esta semana al bueno de Tarantino, que ha reventado el panorama pop con las primeras promociones de su nueva película, ‘Érase una vez en Hollywood’. En ella, trata la historia del asesinato de Sharon Tate a manos de la secta liderada por Charles Manson, pero los carteles (Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo Dicaprio) y el primer tráiler parecían más propios de una película de los Coen. Poses de western trasnochado como adelanto de una película de autor sobre uno de los capítulos más oscuros de la reciente cultura popular estadounidense. Algo me dice que está jugando al despiste y que al final nos servirá otra ‘tarantinada’ en bandeja de plata. Ojalá. La leyenda de Manson se niega a morir y me encanta que un cineasta alérgico a las concesiones se atreva a traerla de vuelta, sobre todo después de haber leído ‘Las chicas’, de Emma Cline, y de haber visto la séptima temporada de ‘American Horror Story’, en la que, al contrario de lo que cabía esperar, Ryan Murphy ofreció una versión bastante descafeinada de la figura del asesino. Tarantino es pura sangre.

Los fans de ‘Stranger Things’ también tuvieron su ración esta semana. El tráiler de la tercera temporada robó un buen trozo del pastel mediático a ‘Érase una vez…’ en un miércoles que todavía no había quemado todos sus cartuchos. El puñetazo encima de la mesa estaba asegurado. ¡A ver quién es el guapo que pasa de una historia de terror y ciencia ficción ambientada en un campamento de verano! La sombra de ‘Crystal Lake’ es demasiado alargada. Y yo que me alegro. Por si no habíamos tenido suficiente, allí estaba Lady Gaga para redondear una semana cargadita: más de mil comentarios fue capaz de generar en menos de diez minutos después de cambiar su foto de perfil de sus redes. Sustituyó una fotografía promocional de su espectáculo en Las Vegas por un pentagrama musical con fondo oscuro. Blanco sobre negro y los fans salivando. Más todavía cuando, hace solo unos días, había desmentido los rumores de un posible embarazo vía Twitter: “¿Se rumorea que estoy embarazada? Claro, estoy embarazada de LG6 (su sexto disco)”. Una emergencia pop entre emergencias pop… como otra cualquiera.