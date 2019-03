La nostalgia inevitable de los días de cine

16/03/2019 a las 20:20

Con 15 años cumplidos (no sé por qué escribo cumplidos) me enamoré de una actriz de cine de mi edad, o un poco mayor, de nombre Alice y de nacionalidad perdida en el saco agujereado de la memoria. Me acordé el otro día, en el funeral de un querido amigo, mientras repasaba vivencias compartidas. Conforme iban poniendo la película en las diferentes salas de la ciudad, comenzando en el centro y continuando por la periferia, así iba yo, desplazándome a rebufo del rodar de aquellas latas

