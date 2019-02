Actualizada 23/02/2019 a las 13:54

En España, algunos se hacen pocas preguntas o ninguna antes de pasar a la acción. Tomemos el ejemplo de Pedro Sánchez y su ‘Manual de resistencia’. “¿Necesito escribir este libro?”, primero. “Una vez escrito, ¿tiene sentido publicarlo?”. “¿A qué huelen las nubes?”. Yo me lo pregunto. Y no tanto por haber confundido en un pasaje a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León, no (”Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: ‘Como decíamos ayer...’”, capítulo 3).

