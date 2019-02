De pobres y ricos

20/02/2019 a las 06:00

Atención, pregunta: en los últimos 20 años la proporción de población mundial que vive en condiciones de extrema pobreza, A: Se ha duplicado; B: Se ha mantenido estable; C: Casi se ha reducido a la mitad. Marca la respuesta correcta. Si uno sigue determinados medios de comunicación y alguna ONG, claramente creerá que la respuesta correcta es la A. Pero no, la respuesta correcta es la C. Hans Roseling (Factfullness Ed. Deusto) ha evaluado esta pregunta por todo el mundo y solo el 7% ha

Selección DN+