Los médicos merecen estar vivos

Actualizada 20/10/2018 a las 20:34

Decimos con frecuencia eso de ¡cómo pasa el tiempo! Y no, el tiempo no pasa, somos nosotros los que vamos pasando, y a velocidad de vértigo. Te das cuenta porque la suma de años te cambia drásticamente las obligaciones sociales y de ir a muchas bodas, terminas por ser asiduo de no pocos funerales. Aceptamos sin muchas quejas, como algo irremediable, que un día nos vamos a morir y no reparamos en detalle en que ese luctuoso hecho sucede porque los responsables de evitarlo fallan en curar

Selección DN+