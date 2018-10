Sopla el viento

Actualizada 06/10/2018 a las 20:26

En noches pasadas, he oído el viento. Viento frío. ¿Punto final del verano? ¿Pregón anticipado del invierno? El viento es una de esas cosas que no vemos, pero sentimos. Como Hacienda. No la ves, pero ella te ve a ti, y la notas. A veces, el viento es suave, acariciador, y en otras ocasiones se convierte en enemigo invisible: levanta cubiertas, quiebra árboles, desplaza elementos urbanos y los destroza. A consecuencia de su fuerza desmedida -lo llamamos vendaval- incluso llegan a morir pers

Selección DN+