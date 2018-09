08/09/2018 a las 06:00

Es probable que no sepan quién es Verdeliss, una youtuber embarazada que va a entrar en 'Gran Hermano VIP'. Quizá tampoco sepan quién es Geoffrey Owens. Esta semana se ha hablado mucho de él en EE UU. Pilla allí un GHVIP armándose y lo meten de cabeza. Geoffrey Owens, de 57 años, salía en 'La hora de Bill Cosby'. Era Elvin Tibideaux, el marido de la hija mayor, Sondra Huxtable Tibideaux (Sabrina Le Beauf). Una señora fotografió a Geoffrey Owens trabajando como cajero en un Trader Joe's de Nueva Jersey (una cadena de supermercados). La señora subió la foto a una web de famosos y se armó. Insultándola a ella por un lado. Por otro, con las televisiones llevando a Owens a sus programas. El martes pasado estuvo en 'Good Morning America'. Exhibía el letrero con su nombre en el pecho, como en Trader Joe's, donde llevaba trabajando 15 meses antes de que se publicaran las fotos.



Con tanta salida en televisión, Tyler Perry ofreció a Owens un papel en 'The Haves and the Have Nots' de OWN. De todo lo que dijo en 'Good Morning America', lo más tremendo fue que, aparte de que las clases de actuación y lo que dirigía no le dieran el suficiente dinero, también había perdido otros ingresos regulares. Los que recibía por las reposiciones de 'La hora de Bill Cosby'. Después de las acusaciones de agresión sexual contra Cosby muchas cadenas habían dejado de emitirlas. Igual que Pamela Adlon está penando por las culpas de Louis C.K., los que cobraban por la serie de los Huxtable, también. Y, claro, hay que acordarse de aquel sketch de Amy Schumer donde defendía a Bill Cosby. Hacía de su abogada en el juicio y pedía que no lo condenaran. "Si no, se van a sentir mal la próxima vez que vean 'La hora de Bill Cosby'". Y seguía: "Merecemos bailar como si nadie nos observara y mirar la serie como si ninguna mujer hubiera sido violada".



Era peor más allá de si condenaban o no a Cosby: no íbamos a poder bailar y mirar la serie como si ninguna mujer hubiera sido violada porque, ante el griterío moralizante y paleto, otros deciden qué podemos ver o no. Incluidos Woody Allen y Arévalo.

