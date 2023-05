Sordo (CCOO) pide a las empresas "lealtad" al acuerdo de salarios para acelerar la firma de los convenios pendientes

Unai Sordo, ha señalado que si hay una "lealtad" por parte de las organizaciones empresariales hacia lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), se acelerará la firma de los cerca de 1.300 convenios colectivos pendientes de aprobación, y ha advertido de que se producirán movilizaciones si no se firman. El secretario general de CCOO , ha señalado quehacia lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC),, y ha advertido de que se producirán movilizaciones si no se firman.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Elx (Alicante), junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García, donde ha participado en una asamblea.

Sordo ha explicado que una vez alcanzado el acuerdo de negociación colectiva, el objetivo para CCOO es cerrar los cerca de 1.300 convenios pendientes de aprobación, y ha asegurado que "si hay una lealtad por parte de las organizaciones empresariales con el acuerdo firmado", esas firmas "serán mucho más sencillas que si se diera un escenario de incumplimiento o de deslealtad, que, en todo caso, nos llevaría a un escenario de movilizaciones".

"En principio, lo previsible es que se acelere la firma de esos convenios colectivos y, si esto fuera así, habríamos protegido la rentas de mas de 20 millones de personas en España", ha expuesto.

Asimismo, ha lamentado la circulación de "un bulo" en los últimos días sobre que supuestamente en el AENC se ha reforzado el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas por contingencias comunes. "Es mentira, es una manipulación de lo que se ha acordado", ha asegurado Sordo, antes de remarcar que el control de las bajas por enfermedad común o por accidente común no laboral sigue exactamente igual que estaba antes.

"Lo único que hemos pactado con las organizaciones empresariales es instar a las CCAA a que suscriban convenios con las mutuas para facilitar la utilización de los recursos que tienen, que son recursos de la Seguridad Social, en los procesos de rehabilitación de lesiones traumatológicas", ha aclarado. "Esto no tiene absolutamente nada que ver con dar más poder a las mutuas y el que diga lo contrario está mintiendo", ha afirmado.

Unai Sordo ha realizado un balance de la respuesta a las "consecutivas crisis de muchísimo calado" que se han sucedido desde 2020, con una inflación que "ha golpeado de una forma muy importante a las economías familiares de millones de personas trabajadoras". "A diferencia de otros momentos históricos, hemos sido capaces de acordar, de pactar, de negociar, de sacar adelante medidas que han protegido las rentas del orden de 16 millones de personas", ha valorado.

El dirigente sindical ha destacado que el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones supuso una revalorización del 8,5% para 10 millones de pensionistas; ha resaltado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); la reforma laboral, "que ha multiplicado casi por cinco el porcentaje de contratos indefinidos que se hacen cada mes", y ha incidido en que "la negociación colectiva hasta ahora había protegido con medias de subida salarial del entorno del 5% a más de 2.700.000 personas".

Sin embargo, ha señalado que una parte de los trabajadores han sufrido una "merma muy importante de sus salarios reales", por lo que se ha cerrado el AENC, que "prevé subidas salariales entre ahora y los próximos 20 meses que variará entre el 10,3% y el 13,57% en función de cómo evolucione la inflación y que puede suponer la revitalización de más de 1.300 convenios colectivos en España", ha puesto en valor.

Unai Sordo ha subrayado que, "con una subida del 47% del salario mínimo interprofesional, España va a llegar a los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social en los próximos meses, el récord histórico". Ha hecho hincapié en que estos niveles de cotizantes se han mostrado "compatibles con la mayor estabilización del empleo que hemos conocido nunca y con la subida más intensa del SMI que hemos conocido nunca. "Es decir, el sindicato tenía razón en sus planteamientos", ha comentado.

No obstante, ha advertido que no hay que "dormirse en los laureles" porque "una tasa de paro del 12% no es asumible" y se tiene que priorizar la creación de puestos de trabajo dentro de la política económica.

Por último, ha reclamado que "se persiga sin cuartel el fraude, el fraude fiscal, el fraude en la contratación y el trabajo en B", unas prácticas que ha calificado de "auténtico cáncer" para la economía.

"Es un espacio de explotación de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras y, además, un elemento de competencia desleal entre las empresas", ha recalcado. Por ello, ha instado al Gobierno a movilizar la Inspección de Trabajo y "utilizar los datos que hoy en día pueden perfectamente sacar a la luz todos estos fraudes en la contratación y fiscales".