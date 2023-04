Ford pacta con UGT un ERE que afecta a 1.144 trabajadores 

Ford España y UGT han alcanzado un acuerdo para las condiciones de los 1.144 afectados del ERE de la planta de Almussafes y las oficinas de Madrid, que ofrece planes de salida con carácter voluntario para los empleados nacidos en 1969 y 1970 y mejora las cantidades para las bajas incentivadas, según fuentes del sindicato.

El pasado 10 de marzo comenzaron las negociaciones del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado para 1.144 empleados (960 de la planta de vehículos y 140 de motores, y otros 20 de oficinas, en la valenciana Almussafes, y 14 de las oficinas centrales en Madrid, dedicadas a marketing y ventas y distribución), que representa el 20 % de una plantilla de 5.800 trabajadores.

El cese de producción de los modelos S-Max y Galaxy, programado por la multinacional desde este 1 de abril, es el motivo de las salidas de los empleados, ya que la planta se queda con solo dos, Kuga y Transit, a la espera de la concreción de nuevos eléctricos dentro de la estrategia de Ford hacia la electrificación total en 2035.

La dirección de Ford España ha valorado el acuerdo alcanzado, mientras UGT, único sindicato firmante del acuerdo, ha afirmado que la empresa "ha accedido" a su principal reivindicación y ha ofertado planes de salida con carácter voluntario para los nacidos en 1969 y 1970 (53 y 54 años) y ha mejorado "sensiblemente" las cantidades ofertadas para las bajas incentivadas.

Ese sindicato, mayoritario en la planta de Almussafes, asegura que con este pacto concluyen unas negociaciones complicadas tanto por el volumen de personal afectado como por las bolsas de edad existentes, y dice confiar en que el acuerdo sirva para solucionar el problema que supone un ERE como éste, con el 100 % de voluntariedades.

A su juicio, ha sido "clave" contar con el Acuerdo para la Electrificación alcanzado por UGT con la dirección europea de Ford, puesto que garantiza la continuidad de la fábrica y permite "poder exigir" a la dirección local y europea el compromiso que tiene con la plantilla de Almussafes, en el sentido de bajar la edad de adhesión al plan y fijar unas condiciones dignas de salida, según recoge en un comunicado a los trabajadores.

Desde el sindicato STM, que también está representado en la planta valenciana, se señala que "no es un mal acuerdo y es valorable", aunque no lo ha firmado por no haber dado "prioridad" a las personas por antigüedad, lo cual podría haber evitado "situaciones no justas, por aquellos trabajadores que tanto han dado a la empresa y están machacados por las fuertes cargas de trabajo a las que están sometidos en las cadenas".

Añade, y "por no estar escrito en el acuerdo la voluntariedad y evitar, en cualquier caso, salidas traumáticas".