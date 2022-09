‘Quiet quitting’ o renuncia silenciosa: ¿qué es la nueva tendencia en el trabajo en EEUU?

¿Es la ley de mínimos que se conoce de siempre? ¿El empleado no asume la cultura del esfuerzo de la organización? ¿Trabaja lo justo para no ser despedido? ¿O simplemente cumple con lo acordado entre las dos partes: empresa y contratado? Todos estos interrogantes subyacen ya en el debate que inunda las redes sociales.

Aunque el fenómeno ya se conocía con anterioridad, un usuario de Tiktok,, lo ha viralizado este verano en su cuenta @zaidleppelin. «Recientemente me enteré por este término llamado ‘renunciar en silencio’, en el que no renuncias directamente a tu trabajo, pero renuncias a la idea de ir más allá. Todavía cumples con tus deberes, pero ya no te suscribes a la mentalidad de la ‘cultura del ajetreo’ de que el trabajo tiene que ser tu vida. La realidad es que no lo es, y tu valor como persona no se define por tu trabajo”, indica en redes. Otro usuario,, se ha unido con fuerza a la causa. Ya ex trabajador de Ikea, retrata con humor las anécdotas del comercio minorista en Estados Unidos , y apoya sin tapujos el ‘quiet quitting’. Bajo este término, “el trabajador solo está haciendo su trabajo”, sentencia.